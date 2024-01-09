Політика

Зеленський заявив, що схеми обходу Росією санкцій мають бути перекриті  

9 Січня 2024 20:46
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зеленський

Потрібні нові глобальні кроки проти тих, хто продовжує допомагати Росії обходити санкції.

На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

«Санкції світу, безумовно, працюють. І працюють непогано», – зазначив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що є чіткі свідчення гальмування російської «оборонки».

За його словами, щоб результат санкцій був стовідсотковий, так само на сто відсотків мають бути перекриті й схеми обходу санкцій, «а також потрібні нові глобальні кроки проти тих, хто продовжує допомагати Росії».

«Кожен у світі знає цей невеликий перелік спільників тероризму. Будемо говорити щодо цього з партнерами додатково», – наголосив Зеленський.


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