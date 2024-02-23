Політика

Зеленський заявив, що прем’єр-міністр працюватиме сьогодні на польсько-українському кордоні. Чи будуть польські колеги – невідомо

23 Лютого 2024 17:37
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Шмигаль, зеленський, кордон, польща
Володимир Зеленський / ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль буде працювати на польсько-українському кордоні у п’ятницю, але не знає, чи з’являться на кордоні польські колеги, бо це їхнє особисте рішення.

Про це заявив Зеленський у Львові, коментуючи відмову прем’єра Польщі Дональда Туска приїхати на польсько-український кордон для вирішення ситуації, що склалася через протести фермерів, передає УП.

“Чи будуть польські колеги – це їхнє особисте рішення. Завтра ми не можемо бути через другу річницю цієї боротьби (повномасштабного вторгнення РФ – ред.). Я не до того, що нам хтось пропонував завтра – ми сказали це відкрито, що ми готові з пропозиціями, з рішеннями, з кроками іти на зустріч. Ми будемо готові до 24 лютого бути на кордоні. Чи буде польська сторона – мені не відомо”.

Він зазначив, що український прем’єр Денис Шмигаль разом з іншими міністрами та представниками прикордонної служби у п’ятницю працюватиме на кордоні з Польщею.

Говорячи про блокаду кордону, він зауважив, що польські фермери блокують ту продукцію, яка йде транзитом до інших країн.

“Українське зерно не йде на ринок Польщі – за бажанням польської сторони. Ми виявили нові шляхи, але коли ми говоримо про транзит, це трохи поза європейським законодавством. Тому ми готові і робитимемо все, щоб вирішити це питання”, – додав він.


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