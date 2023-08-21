Політика

Зеленський заявив про створення альтернативного зернового коридору

21 Серпня 2023 20:53
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зеленський, греція

Україна створила альтернативний коридор у Чорному морі для експорту зерна, однак він потребує посилення протиповітряного захисту.

Про це сказав Президент Володимир Зеленський на спільній з Прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом пресконференції.

«Україна створила альтернативний зерновий коридор у Чорному морі. Він може працювати», – зазначив глава держави.

Водночас він наголосив, що аби робота коридору була стабільною, потрібне посилення «повітряного щита».

«Це важливо для Чорноморського регіону, зокрема для нашого міста Одеси. І це може бути історичним внеском Греції у загальноєвропейську безпеку, якщо ви допоможете нам із захистом саме Чорноморської акваторії і щодо систем ППО», – підкреслив Президент.

Він додав, що запропонував варіанти, як це можна зробити.

Зеленський проінформував також, що компанії Греції готові брати участь у транспортуванні українського зерна, відзначивши, що Україна дуже на це розраховує.


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