Політика

Зеленський заслухав доповідь Сирського: По всій лінії фронту – важкі бої

10 Травня 2024 21:21
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війна, зеленський, сирський
Президент Володимир Зеленський та головнокомандувача ЗСУ Олександр Сирський / Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

“По всій лінії фронту – важкі бої. Напрямкам на Харківщині, Покровському та іншим напрямкам на Донеччині – особлива увага”, – повідомив Зеленський.

Під час розмови з Сирським вони обговорили оборонні дії та посилення українських позицій в Харківській області та окремо в Часовому Яру.

“Головком доповів щодо рішень, які дадуть більше можливостей нашим воїнам”, – наголосив президент.

У вечірньому звернені Зеленський заявив, що українському керівництву зрозумілі задуми російської армії щодо подальших дій на Харківщині.

“Російські війська сьогодні спробували розширити операції проти України. Ми розуміємо обсяг сил окупанта, бачимо його задум. Наші воїни, наша артилерія, наші дрони дають відповідь окупанту”, — заявив Зеленський.

Президент також зазначив, що на Харківський напрямок додадуть нових сил, аби зірвати наступальні плани окупантів.


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