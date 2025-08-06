        Політика

        Зеленський заслухав доповідь Малюка і погодив “деякі операції”

        Федір Олексієв
        6 Серпня 2025 12:32
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        Доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка президенту / Фото: Володимир Зеленський / Telegram
        Доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка президенту / Фото: Володимир Зеленський / Telegram

        Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь голови СБУ Василя Малюка щодо діяльності Служби.

        Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

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        За його словами, обговорювались результати спеціальних операцій та далекобійних ударів воїнів СБУ. “Вдячний за влучність. Деталі публічними не робимо, але ворог відчуває наслідки наших дій”, — написав Зеленський.

        Окремо він відзначив успіхи Служби безпеки у знищенні систем протиповітряної оборони РФ. За словами президента, ці дії значно посилюють ефективність українських далекобійних ударів по російських військових об’єктах.

        “Погодив деякі операції. Дякую СБУ за силу!”, – додав Зеленський.


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