Зеленський заслухав доповідь Малюка і погодив “деякі операції”

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь голови СБУ Василя Малюка щодо діяльності Служби.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

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За його словами, обговорювались результати спеціальних операцій та далекобійних ударів воїнів СБУ. “Вдячний за влучність. Деталі публічними не робимо, але ворог відчуває наслідки наших дій”, — написав Зеленський.

Окремо він відзначив успіхи Служби безпеки у знищенні систем протиповітряної оборони РФ. За словами президента, ці дії значно посилюють ефективність українських далекобійних ударів по російських військових об’єктах.

“Погодив деякі операції. Дякую СБУ за силу!”, – додав Зеленський.