Політика

Зеленский запросив Трампа до України: той відмовив

7 Листопада 2023 08:05
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зеленський, трамп

Колишній президент США Дональд Трамп відмовився від візиту до України у відповідь на запрошення українського колеги Володимира Зеленського.

Про це колишній очільник США повідомив виданню Newsmax.

“Я з великою повагою ставлюся до президента Зеленського, але вважаю, що було б недоречно їхати до України цього часу. Зараз із ним веде справу адміністрація Байдена, тож я не хотів би створювати конфлікт інтересів”, — заявив Трамп.

Напередодні Зеленський в інтерв’ю телекомпанії NBC запросив Трампа на Україну і заявив, що за 24 хвилини пояснить йому, що той не зможе досягти мирного врегулювання російсько-української війни за добу.


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