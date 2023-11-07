Зеленский запросив Трампа до України: той відмовив

Колишній президент США Дональд Трамп відмовився від візиту до України у відповідь на запрошення українського колеги Володимира Зеленського.

Про це колишній очільник США повідомив виданню Newsmax.

“Я з великою повагою ставлюся до президента Зеленського, але вважаю, що було б недоречно їхати до України цього часу. Зараз із ним веде справу адміністрація Байдена, тож я не хотів би створювати конфлікт інтересів”, — заявив Трамп.

Напередодні Зеленський в інтерв’ю телекомпанії NBC запросив Трампа на Україну і заявив, що за 24 хвилини пояснить йому, що той не зможе досягти мирного врегулювання російсько-української війни за добу.