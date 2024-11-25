Суспільство

Судно з мігрантами затонуло поблизу Греції: серед загиблих переважно діти
25 Листопада 2024 21:49
греція, діти, загиблі
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Унаслідок аварії судна з мігрантами біля узбережжя Греції загинули восьмеро людей, зокрема шестеро дітей.

Про це пише ABC News із посиланням на місцеву владу.

«Восьмеро людей, включаючи шістьох дітей, стали жертвами трагедії, коли невелике судно з невідомою кількістю мігрантів затонуло поблизу острова Самос», – йдеться у повідомленні.

Грецька берегова охорона врятувала 36 осіб, однак точна кількість пасажирів судна та їхнє громадянство залишаються невідомими. Як зазначає ABC News, острів Самос та інші острови східної частини Егейського моря є важливими транзитними пунктами для мігрантів, які намагаються нелегально дістатися ЄС із території Туреччини.

У Греції також відзначають зростання кількості спроб незаконного перетину морського кордону в останні місяці, що пов’язують із конфліктами на Близькому Сході.


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