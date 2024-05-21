Політика

Зеленський запросив прем’єр-міністра Іраку на Саміт миру

21 Травня 2024 21:14
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Президент України Володимир Зеленський / Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський провів у вівторок телефонну розмову з прем’єр-міністром Іраку Мухаммадом Ас-Судані.

Президент запросив прем’єр-міністра Ас-Судані особисто взяти участь у Саміті миру.

“Провів телефонну розмову з Премʼєр-міністром Іраку Мухаммадом Ас-Судані. Подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, підтримку ключових резолюцій ООН щодо російської агресії.

Наш Саміт миру покликаний відновити мир на принципах Статуту ООН, тому я запросив Премʼєр-міністра Ас-Судані особисто взяти в ньому участь”, – повідомив Зеленський.

Також сторони обговорили теми повоєнного відновлення та розмінування, співпрацю в енергетиці, інфраструктурних проєктах і торгівлі.


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