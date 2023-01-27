Зеленський запросив Баха в Бахмут

Президент України Володимир Зеленський запросив очільника Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха у Бахмут, у місто, що знаходиться під щоденним обстрілом з боку російських військ. На думку Зеленського це переконає спортивного функціонера у тому, що в спорті “нейтральності не існує”.

У своєму відеозверненні український лідер прокоментував рішення Баха повернути російських та білоруських спортсменів на змагання.

Ми починаємо марафон чесності, який буде спрямований на те, щоб очистити керівництво міжнародних олімпійських структур від лицемірства та будь-яких намагань «витягнути» у світовий спорт представників держави-терориста. Не можна не бути розчарованим заявами чинного очільника Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха. Я неодноразово з ним говорив і так і не почув, як він збирається захищати спорт від пропаганди війни, якщо поверне російських спортсменів у міжнародні змагання. Не буває нейтральності, коли триває така війна. Я не хочу розбиратися в тому, що саме стало мотивом для пана Баха, щоб просувати таку ініціативу. Але ми зробимо все, щоб світ захистив спорт від політичного та будь-якого іншого впливу держави-терориста, який просто неминучий, якщо російські спортсмени братимуть участь у змаганнях. І тим більше – у паризькій Олімпіаді… До речі, запрошую пана Баха в Бахмут, щоб він побачив на власні очі, що нейтральності не існує.