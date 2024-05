Зеленський запросив Орбана на Саміт миру

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Про це Зеленський повідомив у X.

“Провів тривалу та предметну розмову з Прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Запросив його на Саміт миру. Нам важлива позиція Угорщини, коли йдеться про наближення миру та про спільну регіональну безпеку”, – йдеться у дописі.

Зеленський підкреслив зацікавленість України в добросусідських відносинах і розвитку співпраці в торгівлі, енергетиці та логістиці.

“Узгодили подальші кроки з розв’язання всього спектра двосторонніх питань на взаємовигідних умовах. Обговорили європейську інтеграцію України. Переконаний, що швидкий вступ України до ЄС піде на користь обом нашим державам”, – додав президент.

I had a lengthy and focused call with Hungary's @PM_ViktorOrban and invited him to the Peace Summit. Hungary’s position is important to us in terms of bringing peace closer and our shared regional security.



