Політика

Зеленський запросив Орбана на Саміт миру

8 Травня 2024 17:50
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зеленський, орбан
Президент України Володимир Зеленський / Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Про це Зеленський повідомив у X.

“Провів тривалу та предметну розмову з Прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Запросив його на Саміт миру. Нам важлива позиція Угорщини, коли йдеться про наближення миру та про спільну регіональну безпеку”, – йдеться у дописі.

Зеленський підкреслив зацікавленість України в добросусідських відносинах і розвитку співпраці в торгівлі, енергетиці та логістиці. 

“Узгодили подальші кроки з розв’язання всього спектра двосторонніх питань на взаємовигідних умовах. Обговорили європейську інтеграцію України. Переконаний, що швидкий вступ України до ЄС піде на користь обом нашим державам”, – додав президент.


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