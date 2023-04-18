Політика

Зеленський запевнив Кевіна Маккарті в тім, що готов звітувати за кожен долар американської допомоги

18 Квітня 2023 20:53
27
читать на русском →
зеленський

Президент України володимир Зеленський провів сьогодні телефонну розмову зі спікером Палати представників Конгресу США, лідером республіканців Кевіном Маккарті і подякував йому “за двопартійну підтримку України з боку Конгресу”.

“Розповів про перебіг бойових дій і про нагальні оборонні потреби України в бронетехніці, далекобійній артилерії, ППО та авіації. Запевнив, що Україна готова звітувати про кожен долар американської допомоги”, – написав Зеленський у соцмережі.

Сторони також обговорили необхідність посилення санкційного тиску на Росію, зниження цінової стелі на російські нафту та газ. Наприкінці він запросив Кевіна Маккарті відвідати Україну.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
18 Квітня 2023 20:37
51

Німеччина передала Україні ЗРК Patriot
18 Квітня 2023 21:01
65

На війні загинув екс-нардеп Олег Барна
18 Квітня 2023 20:53
27

Зеленський запевнив Кевіна Маккарті в тім, що готов звітувати за кожен долар американської допомоги
18 Квітня 2023 19:20
24

Польща розблокує транзит українського збіжжя 21 квітня
18 Квітня 2023 18:39
26

Тривають запеклі бої за Бахмут і Мар’їнку. Відбито близько 30 атак – Генштаб
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Чи дослухаються до попереджень китайські лідери?
Александр КИРШ

Американская разведка: знает всё, расскажет всем
Александр КИРШ

Макрон против США: новая реальность
Юрій БУТУСОВ

Символічна нумерологія
Александр КИРШ

США шпионили за Президентом Украины
Сергій ПРИТУЛА

Заткніться!
усі думки