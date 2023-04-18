Зеленський запевнив Кевіна Маккарті в тім, що готов звітувати за кожен долар американської допомоги

Президент України володимир Зеленський провів сьогодні телефонну розмову зі спікером Палати представників Конгресу США, лідером республіканців Кевіном Маккарті і подякував йому “за двопартійну підтримку України з боку Конгресу”.

“Розповів про перебіг бойових дій і про нагальні оборонні потреби України в бронетехніці, далекобійній артилерії, ППО та авіації. Запевнив, що Україна готова звітувати про кожен долар американської допомоги”, – написав Зеленський у соцмережі.

Сторони також обговорили необхідність посилення санкційного тиску на Росію, зниження цінової стелі на російські нафту та газ. Наприкінці він запросив Кевіна Маккарті відвідати Україну.