Політика

Зеленський закликав “зупинити російське зло”

7 Червня 2023 06:20
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зеленський, каховка

Руйнування греблі та водосховища Каховської ГЕС – це техногенний удар по навколишньому середовищу, після якого природі доведеться відновлюватися десятиліттями, заявив у нічному відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

Він охарактеризував те, що сталося, як найбільший злочин екоциду на українській землі не лише за час цієї війни, а й за десятиліття. За його словами, гребля була підірвана російськими військами навмисно та цілеспрямовано.

“Такий злочин, як екоцид, не міг статися просто через обстріл греблі. Щоб її знищити, російським силам довелося діяти обдумано – замінувати, підірвати, знищити”, – сказав Зеленський, звертаючись до глядачів англійською мовою.

Восени минулого року в нас з’явилася інформація, що окупанти замінували греблю Каховської ГЕС. Вони зробили це навмисно – по-перше, щоб шантажувати світ, по-друге, щоб підірвати греблю та використовувати повінь як зброю. Саме це і сталося”
Володимир Зеленський

Зеленський заявив, що Україні потрібна негайна і максимально глобальна відповідь на російський терор. “Від Ради Безпеки ООН до кожного міжнародного інституту, кожної держави, кожного лідера: російські терористи мають залишити всю нашу територію”, – сказав Зеленський.

Публікація його звернення збіглася за часом з екстреним засіданням Ради Безпеки ООН, що проходить у Нью-Йорку, скликаним на прохання України та присвяченим руйнуванню греблі Каховської ГЕС.

Зеленський нагадав, що зруйноване Каховське водосховище – одне з найбільших в Україні, яке вміщує близько 18 мільярдів кубометрів води.

Навмисне руйнування греблі ГЕС терористами виглядає однаково з усіх куточків світу. Для Африки, Європи, США, Китаю, Австралії та Індії техногенні катастрофи – це зло. Ми маємо зупинити російське зло. Усі інші терористи у світі мають побачити, що тероризм карається усім світом.
Володимир Зеленський


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