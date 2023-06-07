Зеленський закликав “зупинити російське зло”

Руйнування греблі та водосховища Каховської ГЕС – це техногенний удар по навколишньому середовищу, після якого природі доведеться відновлюватися десятиліттями, заявив у нічному відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

Він охарактеризував те, що сталося, як найбільший злочин екоциду на українській землі не лише за час цієї війни, а й за десятиліття. За його словами, гребля була підірвана російськими військами навмисно та цілеспрямовано.

“Такий злочин, як екоцид, не міг статися просто через обстріл греблі. Щоб її знищити, російським силам довелося діяти обдумано – замінувати, підірвати, знищити”, – сказав Зеленський, звертаючись до глядачів англійською мовою.

Восени минулого року в нас з’явилася інформація, що окупанти замінували греблю Каховської ГЕС. Вони зробили це навмисно – по-перше, щоб шантажувати світ, по-друге, щоб підірвати греблю та використовувати повінь як зброю. Саме це і сталося”

Володимир Зеленський

Зеленський заявив, що Україні потрібна негайна і максимально глобальна відповідь на російський терор. “Від Ради Безпеки ООН до кожного міжнародного інституту, кожної держави, кожного лідера: російські терористи мають залишити всю нашу територію”, – сказав Зеленський.

Публікація його звернення збіглася за часом з екстреним засіданням Ради Безпеки ООН, що проходить у Нью-Йорку, скликаним на прохання України та присвяченим руйнуванню греблі Каховської ГЕС.

Зеленський нагадав, що зруйноване Каховське водосховище – одне з найбільших в Україні, яке вміщує близько 18 мільярдів кубометрів води.