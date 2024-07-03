Політика

Зеленський закликав Трампа розкрити план швидкого припинення війни
3 Липня 2024 15:18
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зеленський, трамп
Президент України Володимир Зеленський / Фото: Bloomberg

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп має представити свій план швидкого закінчення війни, попередивши, що будь-яка пропозиція не повинна порушувати суверенітет країни.

“Якщо Трамп знає, як закінчити цю війну, він має сказати нам про це сьогодні… Якщо є ризики для незалежності України, якщо ми втратимо державність – ми хочемо бути готовими до цього, ми хочемо знати”, – сказав Зеленський в інтерв’ю Bloomberg Television у Києві.

У майже годинній бесіді український лідер заявив, що “потенційно готовий” зустрітися з Трампом, щоб вислухати пропозиції його команди.

“Вони не можуть планувати життя наших людей і наших дітей… Ми хочемо зрозуміти, чи матимемо в листопаді потужну підтримку США, чи залишимося зовсім самі”, – сказав Зеленський.

Він спростував думку, що українські та російські сили зайшли в глухий кут на полі бою, заявивши, що військові перебувають у кращому становищі з точки зору живої сили, ніж кілька місяців тому, і новий наступ – це питання озброєння бригад.

Український лідер також заявив, що Китай може зіграти “величезну роль” у врегулюванні війни, оскільки Москва дуже залежить від його експортного ринку. Він припустив, що США і Китай, відкинувши розбіжності, могли б діяти спільно, щоб покласти край протистоянню.

За словами двох експертів з питань національної безпеки, пов’язаних з ймовірним кандидатом у президенти США від Республіканської партії Дональдом Трампом, він розмірковує про те, скільки української території може залишити за собою Москва.

Як йдеться у статті, Трамп обмірковує угоду, згідно з якою НАТО зобов’язується не розширюватися на схід, зокрема в Україну і Грузію, і веде переговори з Путіним про те, “скільки української території може залишити за собою Москва”.


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