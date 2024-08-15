Зеленський закликав Раду невідкладно провести засідання. Серед питань – виплати для учасників Курської операції

Президент України Володимир Зеленський закликав Верховну Раду найближчим часом провести засідання.

Як зазначив президент, є кілька законопроєктів, які потребують термінового ухвалення.

Це виплати бійцям, які приймають участь у Курській операції та позбавлення колаборантів державних нагород.

“Україна має гарантувати на законодавчому рівні, що військові, які беруть участь у Курській операції, наприклад, та братимуть участь в усіх інших наших діях на території Росії, отримуватимуть абсолютно всі виплати та преференції, передбачені для передової. Це треба зробити саме законом, щоб у всіх наших людей була впевненість, що держава спрацює так, як потрібно”, – сказав президент.

Також він заявив, що кожен захисник заслуговує на визнання та максимальну підтримку, це стосується й іноземців. За словами Зеленського, іноземці заслуговують бути українськими громадянами, як і їхні рідні. Імовірно, йдеться про законопроєкт щодо множинного громадянства.

Третє рішення – має бути врегульоване питання трофейної зброї, яку бійці здобувають у боях.

Окрім того, Зеленський згадав про тих людей, які пішли “на службу російській державі”, і законопроєкт щодо позбавлення їх будь-яких звань і нагород в Україні.

“Це має бути зроблено реально — так, щоб рішення про позбавлення нагород не було лише декларативним, а дійсно фіксувало, як Україна ставиться до такої особи”, – наголосив глава держави.