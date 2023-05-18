Політика

Зеленський задоволений роботою бригад оборони і наступу, але ніякої конкретики не навів

18 Травня 2023 21:36
5
читать на русском →
зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Військового кабінету. В ньому прийняли участь “командувачі ключових напрямків фронту, головком, Генштаб, розвідка, безпека”.

“Перше: бригади оборони – молодці. Головні стратегічні завдання виконали – деталі зараз не час повідомляти. Друге: бригади наступу – молодці. Готуємось – без деталей. Третє, щодо захисту цивільних громадян: Повітряні сили молодці – тут із деталями. Наші пріоритети на цей тиждень, наступний і на найближчий час загалом – додаткові системи ППО, додаткові ракети, навчання та літаки, далекобійна зброя. І це буде”, – сказав Зеленський у традиційному відеозверненні.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
18 Травня 2023 19:25
83

Маляр підтвердила просування у Бахмуті
18 Травня 2023 21:11
30

Пентагон переоцінив мінімум на $3 млрд вартість наданої Україні військово допомоги
18 Травня 2023 20:21
51

Норвегія та Британія передадуть Україні вісім РСЗВ великої дальності та три РЛС
18 Травня 2023 18:39
99

ЗСУ знищили 7 станцій РЕБ
18 Травня 2023 18:20
173

У японця-волонтера з Харкова втретє на пошті грабують посилки
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Трам-пам-пам? Трамп-ам-ам!
Мартін БРЕСТ

Он умрёт сегодня
Сергій ПРИТУЛА

Сьогодні вночі ми могли не прокинутись
Александр КИРШ

Как наши союзники мешают нам побеждать врага
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Весенний авитаминоз…
Александр КИРШ

Харьков: не первый, но и не второй
усі думки