Зеленський задоволений роботою бригад оборони і наступу, але ніякої конкретики не навів

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Військового кабінету. В ньому прийняли участь “командувачі ключових напрямків фронту, головком, Генштаб, розвідка, безпека”.

“Перше: бригади оборони – молодці. Головні стратегічні завдання виконали – деталі зараз не час повідомляти. Друге: бригади наступу – молодці. Готуємось – без деталей. Третє, щодо захисту цивільних громадян: Повітряні сили молодці – тут із деталями. Наші пріоритети на цей тиждень, наступний і на найближчий час загалом – додаткові системи ППО, додаткові ракети, навчання та літаки, далекобійна зброя. І це буде”, – сказав Зеленський у традиційному відеозверненні.