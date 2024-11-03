Політика

Зеленський: за минулий тиждень на Україну скинули 900 бомб, майже 500 дронів і 30 ракет
3 Листопада 2024 12:57
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зеленський
Унаслідок атаки ворога 3 листопада 2024 року у Києві пошкоджено будинки та автомобілі / Фото Нацполіція

Минулої ночі російські військові атакували Україну більш ніж 50 ударними дронами, а за тиждень завдали по різних регіонах України ударів понад 900 бомбами, запустили приблизно 30 ракет і майже 500 «шахедів», заявив Володимир Зеленський.

Більшість цих ударів було спрямовано проти цивільних об’єктів і критичної інфраструктури, додав президент України.

За його словами, усі ці удари були б неможливими, якби Україна мала «достатню підтримку світу в очевидних речах»: «у далекобійності заради безпеки, у справді дієвих санкціях, які не дозволили б Росії імпортувати критично важливі компоненти для виробництва дронів і ракет, у тому числі мікроелектроніку, у політичних рішеннях, які можуть знищити російське бажання воювати».


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