Зеленський: Якщо Росія захопить Бахмут, шлях вглиб України буде відкритим

Російські війська матимуть «відкритий шлях» для захоплення ключових міст на сході України, якщо вони візьмуть контроль над Бахмутом, попередив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю CNN. Так він захистив своє рішення залишити українські сили в обложеному місті.

«Для нас це тактика», — сказав Зеленський, наполягаючи на тому, що українське військове командування єдине у продовженні оборони міста після тижнів російських атак, які залишили його на порозі захоплення окупантами.

«Ми розуміємо, що після Бахмута вони могли б піти далі. Вони могли б поїхати до Краматорська, вони могли б поїхати до Слов’янська, це була б відкрита дорога для росіян після Бахмуту в інші міста України, у Донецькому напрямку», – сказав він Вольфу Бліцеру в ексклюзивному інтерв’ю. «Тому наші хлопці стоять».

Тижневий штурм найманців Вагнера, який набрав темпу останніми днями, змусив тисячі людей покинути місто та знищив його інфраструктуру. Але українські війська також розгорнули потужну оборону цього району, стримуючи прогрес Росії.

Зеленський сказав, що його мотиви зберегти місто «відрізняються» від цілей Росії. «Ми розуміємо, чого Росія хоче там досягти. Росії потрібна хоч якась перемога – маленька перемога – навіть зруйнувавши все в Бахмуті, просто вбивши там усіх мирних жителів», – сказав Зеленський.

Він сказав, що якщо Росія зможе «помістити свій маленький прапор» у Бахмуті, це допоможе «мобілізувати їхнє суспільство, щоб створити ідею, що в них така могутня армія».