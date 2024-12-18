Політика

Зеленський висловився щодо зниження мобілізаційного віку
18 Грудня 2024 16:33
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зеленський, мобілізація
Момент занять з тактичної медицини в 24 ОМБр / Фото: 24 ОМБр

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ отримував сигнали від деяких світових лідерів щодо зниження мобілізаційного віку. Однак, за його словами, Україна зосереджена на збереженні життя молоді та розвитку технологічності армії.  

В інтерв’ю французькому виданню Le Parisien Зеленський зазначив, що сучасна війна не обмежується траншеями та автоматами, а потребує сучасної зброї, дронів, артилерії та авіації. “Зниження мобілізаційного віку — це, знаєте, такі собі політичні ігри”, — підкреслив президент.  

Хоча молодші люди фізично сильніші та витриваліші, Зеленський наголосив, що технологічність армії має пріоритет, адже сучасна війна — це битва інновацій.  

Крім того, глава держави розповів про свої численні звернення до США з проханням надати Україні ліцензії на виробництво систем Patriot, щоб закрити українське небо від російських повітряних атак.

“І начебто ніхто не проти, ніхто жодного разу мені не сказав: ми вам не дамо (ліцензії). Але досі ми нічого не отримали”, – сказав Зеленський.


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