Зеленський ввів санкції проти 178 осіб: більшість – громадяни Росії

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти ще 178 фізичних осіб. Більшість з них в оновленому санкційному списку мають громадянство Росії.
Відповідний указ № 321/2023 опубліковано на сайті президента, інформує 24 Канал. Згідно з документом контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО Олексія Данілова.
Згідно з указом, рішення про санкції РНБО також ухвалила 11 червня. Обмеження діятимуть 5 років.
“Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим указом, покласти на секретаря Ради національної безпеки і оборони України”, – ідеться у документі.
Більшість осіб, які потрапили у список, мають російське громадянство. Серед підсанкційних осіб здебільшого російські судді, зокрема судді конституційного суду Росії. Також санкції ввели проти українських суддів-зрадників.
Санкції передбачають:
- блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;
- повне припинення торговельних операцій;
- припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;
- запобігання виведенню капіталів за межі України;
- зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
- заборону участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;
- заборону заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України;
- заборону передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності;
- відмову в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
- заборону на набуття у власність земельних ділянок.
До слова, наприкінці травня президент затвердив санкції проти 220 російських, білоруських кіпрських та чеської компаній та 51 фізичної особи. Ці обмеження діятимуть наступні 10 років.