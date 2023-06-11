Політика

Зеленський ввів санкції проти 178 осіб: більшість – громадяни Росії

11 Червня 2023 18:06
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зеленський, санкції

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти ще 178 фізичних осіб. Більшість з них в оновленому санкційному списку мають громадянство Росії.

Відповідний указ № 321/2023 опубліковано на сайті президента, інформує 24 Канал. Згідно з документом контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО Олексія Данілова.

Згідно з указом, рішення про санкції РНБО також ухвалила 11 червня. Обмеження діятимуть 5 років.

“Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим указом, покласти на секретаря Ради національної безпеки і оборони України”, – ідеться у документі.

Більшість осіб, які потрапили у список, мають російське громадянство. Серед підсанкційних осіб здебільшого російські судді, зокрема судді конституційного суду Росії. Також санкції ввели проти українських суддів-зрадників.

Санкції передбачають:

  • блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;
  • повне припинення торговельних операцій;
  • припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;
  • запобігання виведенню капіталів за межі України;
  • зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
  • заборону участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;
  • заборону заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України;
  • заборону передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності;
  • відмову в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
  • заборону на набуття у власність земельних ділянок.

До слова, наприкінці травня президент затвердив санкції проти 220 російських, білоруських кіпрських та чеської компаній та 51 фізичної особи. Ці обмеження діятимуть наступні 10 років.


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