Зеленський: втрати РФ у Харківській області становили 8 до 1

В інтерв’ю журналістам із Центральної Азії президент України Володимир Зеленський оцінив російські втрати під час наступу в Харківській області.

“Дивіться. Їхній “прорив” у напрямку Харкова. Який був… скільки вже минуло? Днів 20? Два тижні. Трохи більше. Жертви – один до восьми. Один українець – вісім росіян. Військові жертви – один до восьми”, – сказав Зеленський.

За словами Зеленського, “Путіну абсолютно наплювати на розуміння людського життя, йому наплювати і на своїх людей, як на цивільних, так і на військових”.

Російські війська в травні почали наступ на півночі Харківської області. Російський президент Володимир Путін говорив, що планів взяття Харкова у Росії “на сьогоднішній день” немає, а український президент Володимир Зеленський говорив, що українським військам вдалося стабілізувати ситуацію.

Український Генштаб вранці в суботу заявив, що на Харківському напрямку “українські захисники штурмовими діями відтісняють ворога від переднього краю оборони, на окремих ділянках мають успіх”.