Зеленський вступив у заочну полеміку із Залужним та попередив про “Майдан-3”

Президент України Володимир Зеленський виключив укладання миру з Росією «за будь-яку ціну». Про це він заявив в інтерв’ю The Sun.

За його словами, українці не вірять, що Росія хоче завершити конфлікт.

«Чи важко на полі бою? Так. Але заводити зараз дружбу чи сідати за стіл переговорів із Росією? Ні», – сказав Зеленський.

Він визнав, що відсутність прогресу на фронті збентежила деяких союзників Києва, які не впевнені, чи зможе Україна вигнати російські війська.

«Нам потрібно досягти більшого успіху на полі бою», визнав також український лідер, який знову не погодився зі словами головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного про те, що бойові дії зайшли в глухий кут.

“І справді, як просуватися вперед, коли ти не можеш контролювати небо?” — вказав Зеленський. Президент наголосив, що українці не готові віддати Росії свої землі і «стоятимуть до кінця».

Він також вважає “великою помилкою” для військових займатися політикою. “Якщо військовий вирішив займатися політикою, і тут він у своєму праві, то нехай так і робить, але тоді він не може займатися війною. Якщо ведеш війну, при цьому думаючи про те, що завтра підеш у політику або балотуєшся на виборах, то і на словах, і на передовій ти поводитимешся як політик, а не як військовий, зробивши, як я вважаю, велику помилку”, – сказав Зеленський в інтерв’ю.

Він також вважає, що Росія хоче усунути його з посади президента України до кінця 2023 року, для чого вигадала план дестабілізації під умовною назвою “Майдан-3”.

“Остання інформація: вони дуже хочуть – є план “Майдан-3″, щоб змінити президента (України) – можливо, не через вбивство, а через зміну (влади)”.

Вони будуть використовувати будь-які інструменти, які вони мають. Ідея полягає у тому, щоб до кінця цього року здійснити нову операцію, яка навіть має ім’я… Знаєте, ми можемо із цим жити”.