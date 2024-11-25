Поряд з житловим будинком у Вільнюсі упав вантажний літак

25 листопада, у Вільнюсі поблизу місцевого аеропорту вантажний літак здійснив аварійну посадку біля житлового будинку. Унаслідок інциденту загинув один із пілотів, трьох інших членів екіпажу вдалося врятувати. Литовські спецслужби не відкидають версії про можливу причетність Росії до катастрофи.

Про це інформують LRT і Delfi.

За інформацією ЗМІ, літак прямував із німецького Лейпцига, на борту перебували чотири особи: два пілоти та двоє працівників. В аварії загинув один із пілотів, решту членів екіпажу госпіталізували з травмами. Будинок, біля якого впав літак, зазнав пошкоджень, але його мешканці не постраждали.

Попередньо повідомляється, що літак належав німецькій транспортній компанії DHL. Голова Національного центру кризового управління Литви Вілмантас Віткаускас назвав аварію вантажного Boeing у Вільнюсі нещасним випадком, зазначивши, що причини катастрофи поки з’ясовуються.

Водночас генеральний комісар поліції Арунас Паулаускас не виключив версії теракту. “Ця версія має бути перевірена і вивчена. Попереду багато роботи”, – заявив він.

За даними LZD, серед можливих причин аварії розглядаються технічні несправності. Директор Департаменту державної безпеки Литви Даріус Яунішкіс висловив припущення, що до трагедії могла бути причетна Росія.