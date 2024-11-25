Суспільство

В Харкові та Одесі завершили рятувальні роботи
25 Листопада 2024 19:45
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зеленський, одеса, харків
Володимир Зеленський / ОПУ

Рятувальні роботи на місцях ударів російських ракет у Харкові та Одесі завершено.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час звернення, повідомляє ОП.

«Рятувальні роботи на місцях влучань російських ракет завершено. У Харкові постраждало 25 осіб, удар, за попередньою інформацією, завдано ракетою С-400. В Одесі постраждало 11 осіб, попередньо – ракета “Іскандер”. Удари було спрямовано по цивільній інфраструктурі та житлових будинках. Усім постраждалим надано необхідну допомогу. Щиро дякую кожному, хто долучився до цього», – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що кожен російський удар має отримати відповідну реакцію, причому не лише з боку України.

«Не повинно бути навіть натяку на прийняття російського терору як норми – звикати до нього недопустимо», – підкреслив глава держави.


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