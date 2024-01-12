Політика

Зеленський вірить, що Америка надасть допомогу Україні

12 Січня 2024 18:14
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зеленський, сша

Президент Володимир Зеленський тепер ще більше вірить, що Сполучені Штати нададуть військову та фінансову допомогу Україні, яка затримується через позицію республіканців.

Про це Зеленський заявив на пресконференції з прем’єром Великої Британії Ріші Сунаком в Києві в п’ятницю, передає Інтерфакс-Україна

“Що стосується допомоги Вашингтона: я дивлюся на це з більшим позитивом, ніж це було в грудні. Думаю, що ми також додавимо до результату”.

Глава держави також додав, що рішення про надання Україні довготривалої підтримки в розмірі 50 млрд євро Євросоюзу буде відоме 1 лютого поточного року.


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