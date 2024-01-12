Зеленський вірить, що Америка надасть допомогу Україні

Президент Володимир Зеленський тепер ще більше вірить, що Сполучені Штати нададуть військову та фінансову допомогу Україні, яка затримується через позицію республіканців.

Про це Зеленський заявив на пресконференції з прем’єром Великої Британії Ріші Сунаком в Києві в п’ятницю, передає Інтерфакс-Україна

“Що стосується допомоги Вашингтона: я дивлюся на це з більшим позитивом, ніж це було в грудні. Думаю, що ми також додавимо до результату”.

Глава держави також додав, що рішення про надання Україні довготривалої підтримки в розмірі 50 млрд євро Євросоюзу буде відоме 1 лютого поточного року.