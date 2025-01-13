Мінус 1510 російських солдатів, вісім танків та 26 ББМ: втрати Росії за добу

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один пункт управління, два засоби протиповітряної оборони, два склади з боєприпасами, шість артилерійських засобів та ще три інші важливі цілі російських загарбників.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1510 солдатів.

Також українські військові знешкодили:

8 танків;

26 бойових броньованих машин;

37 артилерійських систем;

1 РСЗВ;

2 засоби ППО;

183 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

110 автомобілів та одиницю спеціальної техніки.