Суспільство

Мінус 1510 російських солдатів, вісім танків та 26 ББМ: втрати Росії за добу
13 Січня 2025 08:16
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Спалена російська техніка / Фото: Генштаб ЗСУ
Спалена російська техніка / Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один пункт управління, два засоби протиповітряної оборони, два склади з боєприпасами, шість артилерійських засобів та ще три інші важливі цілі російських загарбників.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1510 солдатів.

Також українські військові знешкодили:

  • 8 танків;
  • 26 бойових броньованих машин;
  • 37 артилерійських систем;
  • 1 РСЗВ;
  • 2 засоби ППО;
  • 183 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 110 автомобілів та одиницю спеціальної техніки.
Втрати Росії в Україні 12 січня / Фото: Генштаб ЗСУ

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