Мінус 1510 російських солдатів, вісім танків та 26 ББМ: втрати Росії за добу

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один пункт управління, два засоби протиповітряної оборони, два склади з боєприпасами, шість артилерійських засобів та ще три інші важливі цілі російських загарбників.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1510 солдатів.
Також українські військові знешкодили:
- 8 танків;
- 26 бойових броньованих машин;
- 37 артилерійських систем;
- 1 РСЗВ;
- 2 засоби ППО;
- 183 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
- 110 автомобілів та одиницю спеціальної техніки.