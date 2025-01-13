Суспільство

Понад третина зі 140 атак на фронті відбулася на Покровському напрямку
13 Січня 2025 08:34
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Модернізований Leopard 2A5 на фронті / Фото: Генштаб ЗСУ
Модернізований Leopard 2A5 на фронті / Фото: Генштаб ЗСУ

Розпочалась 1045 доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Протягом минулої доби зафіксовано 140 бойових зіткнень.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

За добу противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 42 авіаударів, скинувши 58 КАБів, одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети. Крім цього, здійснив понад шість тисяч обстрілів, зокрема 126 – з реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2992 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів Очкине, Нововасилівка, Вовківка, Ветеринарне, Мирноград, Покровськ, Новопіль, Маліївка, Олексіївка, Костянтинопіль, Комар, Велика Новосілка.

Харківський, Куп’янський та Лиманський напрямки

На Харківському напрямку ворог чотири рази штурмував позиції українських військ в районах населених пунктів Вовчанськ та Козача Лопань.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Петропавлівки та Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів. Намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Копанки, Шийківка, Першотравневе, Макіївка, Твердохлібове, Терни та Зарічне.

Краматорський, Торецький, Покровський напрямки

На Краматорському напрямку зафіксовано 15 боєзіткнень в районах Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Біла Гора та Щербинівка.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 58 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Промінь, Новий Труд, Покровськ, Удачне, Котлине, Нововасилівка, Срібне, Петропавлівка, Новоандріївка, Дачне, Шевченко та Янтарне.

Новопавлівський, Придніпровський, Курський та інші напрямки

На Новопавлівському напрямку ворог дев’ять разів атакував позиції ЗСУ поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Нескучне, Времівка та Рівнопіль. На напрямку активно працювала авіація противника.

На Придніпровському напрямку ворог провів один безуспішний штурм.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 17 атак російських загарбників. Противник здійснив 443 артилерійських обстріли, завдав 14 авіаційних ударів, застосувавши 16 КАБ.

На Сіверському, Оріхівському та Гуляйпільському напрямках з початку доби ворог активних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.


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Понад третина зі 140 атак на фронті відбулася на Покровському напрямку
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