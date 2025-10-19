Зеленський: війна триває лише тому, що Москва не хоче її завершувати

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не прагнула війни і неодноразово пропонувала мирні ініціативи, але Росія свідомо блокує будь-які спроби припинити агресію. Глава держави наголосив, що лише сила і рішучі дії міжнародних партнерів здатні змусити Кремль зупинити війну.

«Ми погодилися на безумовне припинення вогню, шукали можливості для миру й самі не раз пропонували світу, як зупинити удари в небі, на землі та в морі. Але саме Росія постійно гальмує цей процес – маніпулює, затягує переговори, тероризує наших людей повітряними ударами, нарощує штурми на фронті. Війна триває лише тому, що Москва не хоче її завершувати», — сказав президент.

За його словами, лише цього тижня російські війська здійснили понад 3 270 атак ударними дронами, 1 370 керованих авіабомб і запустили майже 50 ракет різних типів по території України.

Глава держави наголосив, що Україна постійно зміцнює свою оборону — у співпраці з партнерами, у межах програми PURL, через інвестиції у вітчизняний оборонно-промисловий комплекс, а також у двосторонніх і багатосторонніх форматах.

«Зупинити розмовами Путіна не вийде – потрібен тиск. Світ бачить, що Росія реагує на силу, отже, мир завдяки силі може спрацювати», — зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна не поступиться перед терористами й не дасть їм жодної «винагороди» за злочини. Він закликав союзників — США, Європу, країни G7 і G20 — до рішучих дій на підтримку миру та захисту людських життів.

«Дякую всім, хто допомагає Україні захищати життя», — підсумував глава держави.