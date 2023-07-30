Зеленський: “Війна повертається на територію Росії”

Офіс президента України оприлюднив нове звернення Володимира Зеленського, де він заявив, що “війна повертається на територію Росії”.

“Російська агресія зазнала банкрутства на полі бою. Сьогодні вже 522-й день, як триває так звана “спеціальна військова операція”, яку російське керівництво розраховувало на тиждень-два. Україна стає міцнішою. Поступово війна повертається на територію Росії – до її символічних центрів” і військові бази, і це неминучий, природний та абсолютно справедливий процес”, – сказав глава української держави.

Раніше цього ж дня Москва була атакована безпілотними літальними апаратами. Внаслідок, за словами мера російської столиці Сергія Собяніна, незначних пошкоджень отримали фасади на двох офісних вежах у “Москва-Сіті”. Міністерство оборони РФ заявило, що вночі одного безпілотника було знищено засобами ППО над Одинцовським районом, а два апарати – пригнічені засобами радіоелектронної боротьби і впали на територію “Москва-Сіті”.