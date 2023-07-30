Політика

Зеленський: “Війна повертається на територію Росії”

30 Липня 2023 19:31
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Офіс президента України оприлюднив нове звернення Володимира Зеленського, де він заявив, що “війна повертається на територію Росії”.

“Російська агресія зазнала банкрутства на полі бою. Сьогодні вже 522-й день, як триває так звана “спеціальна військова операція”, яку російське керівництво розраховувало на тиждень-два. Україна стає міцнішою. Поступово війна повертається на територію Росії – до її символічних центрів” і військові бази, і це неминучий, природний та абсолютно справедливий процес”, – сказав глава української держави.

Раніше цього ж дня Москва була атакована безпілотними літальними апаратами. Внаслідок, за словами мера російської столиці Сергія Собяніна, незначних пошкоджень отримали фасади на двох офісних вежах у “Москва-Сіті”. Міністерство оборони РФ заявило, що вночі одного безпілотника було знищено засобами ППО над Одинцовським районом, а два апарати – пригнічені засобами радіоелектронної боротьби і впали на територію “Москва-Сіті”.


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