Політика

Зеленський відвідає Будапешт на запрошення Орбана
6 Листопада 2024 20:37
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Євросоюз, зеленський
Президент України Володимир Зеленський у Києві зустрівся з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном / Фото: Офіс президента

Завтра, 7 листопада, президент України Володимир Зеленський вирушає у Будапешт на саміті Європейської політичної спільноти.

Про це президент повідомив у вечірньому відеозверненні. 

“Завтра я буду в Будапешті – на саміті Європейської політичної спільноти на запрошення Прем’єр-міністра головуючої у Європейській раді Угорщини Віктора Орбана і Президента Європейської ради Шарля Мішеля”, – сказав Зеленський.

Президент нагадав, що це вже п’ятий саміт у такому форматі. Перший був у Чехії, другий – у Молдові, потім в Іспанії, Великій Британії. Тепер – Угорщина.

“Я дякую за запрошення. І ми будемо обговорювати безпекові виклики у Європі, а також нові можливості для всіх партнерів. Буде низка зустрічей, низка домовленостей із європейськими лідерами”, – додав Зеленський.


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