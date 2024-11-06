Зеленський відвідає Будапешт на запрошення Орбана

Завтра, 7 листопада, президент України Володимир Зеленський вирушає у Будапешт на саміті Європейської політичної спільноти.

Про це президент повідомив у вечірньому відеозверненні.

“Завтра я буду в Будапешті – на саміті Європейської політичної спільноти на запрошення Прем’єр-міністра головуючої у Європейській раді Угорщини Віктора Орбана і Президента Європейської ради Шарля Мішеля”, – сказав Зеленський.

Президент нагадав, що це вже п’ятий саміт у такому форматі. Перший був у Чехії, другий – у Молдові, потім в Іспанії, Великій Британії. Тепер – Угорщина.

“Я дякую за запрошення. І ми будемо обговорювати безпекові виклики у Європі, а також нові можливості для всіх партнерів. Буде низка зустрічей, низка домовленостей із європейськими лідерами”, – додав Зеленський.