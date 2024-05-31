Політика

Зеленський відвідає Азійський безпековий саміт, – Reuters

31 Травня 2024 16:28
зеленський
Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю агентству Reuters / Скриншот з відео

Очікується, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у конференції з питань безпеки Shangri-La Dialogue в Сінгапурі на цих вихідних.

Очікується, що одним із ключових питань конференції буде безпекова допомога Україні, повідомляє Reuters із посиланням на анонімні джерела.

Азійський саміт проводиться вже 21 рік поспіль у Сінгапурі. Його організовує Міжнародний інститут стратегічних досліджень. Цьогоріч саміт завершується 2 червня. Джерела повідомили, що Зеленський звернеться до членів саміту в суботу, 1 червня.


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