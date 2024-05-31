Зеленський відвідає Азійський безпековий саміт, – Reuters

Очікується, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у конференції з питань безпеки Shangri-La Dialogue в Сінгапурі на цих вихідних.

Очікується, що одним із ключових питань конференції буде безпекова допомога Україні, повідомляє Reuters із посиланням на анонімні джерела.

Азійський саміт проводиться вже 21 рік поспіль у Сінгапурі. Його організовує Міжнародний інститут стратегічних досліджень. Цьогоріч саміт завершується 2 червня. Джерела повідомили, що Зеленський звернеться до членів саміту в суботу, 1 червня.