Зеленський відвідав Сумщину

4 жовтня, президент України Володимир Зеленський вирушив у Сумську область.

Про це Володимир Зеленський розповів у Telegram.

“Розпочав поїздку на Сумщину із зустрічі з нашими воїнами – хлопцями, які бʼються на Курщині, захищаючи наші прикордонні регіони й всю державу. 82-га бригада. Заслухав доповідь командира, відзначив наших бійців”, – написав президент.

Також, український президент подякував воїнам за службу та захист України.

“Дякую всім командирам, сержантам, всім солдатам за Курську операцію, яка сильно допомогла мотивувати тих, хто дає нам пакети підтримки зброєю”, – йдеться у повідомленні.