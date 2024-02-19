Політика

Зеленський відвідав позиції українських військ на Куп’янському напрямку

19 Лютого 2024 14:02
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Володимир Зеленський у командному пункті на Куп'янському напрямку / Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський під час поїздки на Харківщину побував у батальйонному командному пункті 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, яка виконує бойові завдання з оборони Куп’янська.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

У командному пункті Зеленський заслухав доповідь командира бригади підполковника Олексія Трубнікова про оперативну ситуацію на ділянці фронту. Комбриг також розповів президенту про досвід застосування дронів різних типів та про особливості боротьби з ворожими безпілотниками за допомогою систем РЕБ.

Окремо вони обговорили забезпечення підрозділів технікою, боєприпасами та інші актуальні потреби воїнів.

Зеленський поспілкувався з військовими та нагородив захисників, які відзначилися під час захисту незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України.

Зокрема, звання Героя України та орден «Золота Зірка» отримав полковник Олег Апостол родом з Івано-Франківщини, який із 2008 року служить у Десантно-штурмових військах, а нині командує 95-ю окремою десантно-штурмовою бригадою ЗСУ. Він із 2014 року захищав Україну на сході, а у 2022-му брав участь в обороні та звільненні населених пунктів у Миколаївській області. З кінця 2022 року підрозділи під керівництвом Олега Апостола здійснюють успішні оборонні та штурмові дії в Донецькій, Харківській та Луганській областях.

Також президент вручив відзнаку «Хрест бойових заслуг» полковнику Олександру Луценку.

Крім того, захисники отримали ордени Богдана Хмельницького III ступеня та «За мужність» II–III ступенів.


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