Чоловік Світоліної Гаель Монфілс здобув історичну перемогу в Окленді

Гаель Монфілс став найстаршим чоловіком за останні п’ять десятиліть, який завоював титул на турнірі ATP Tour, обігравши в суботу Зізу Бергса з рахунком 6-3, 6-4 на турнірі ASB Classic в Окленді (Нова Зеландія).

Кену Розуоллу, великому австралійцю, було 43 роки, коли він виграв трофей у Гонконзі 1977 року. Монфілсу, який завоював свій 13-й титул у турі, 38 років.

Але проти Бергса Монфілс здавався нестаріючим, пише Reuters: він виграв 88 відсотків очок на своїй першій подачі і реалізував шість брейкових шансів за 97 хвилин поєдинку. Бергс, 25-річний бельгієць, реалізував лише 71 відсоток своїх перших подач.

Монфілс і Бергс переходять на Відкритий чемпіонат Австралії. Монфілс отримав у суперники по першому колу француза Джованні Мпетші Перрікара, а Бергс зустрінеться з аргентинцем Факундо Діасом Акостою.