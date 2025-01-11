Суспільство

В Україні очікується невеликий сніг, на дорогах ожеледиця
11 Січня 2025 20:59
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Харків, січень 2025 / Фото Facebook Наталія Коротєєва
Харків, січень 2025 / Фото Facebook Наталія Коротєєва

У неділю, 12 січня, у західних, вдень і в північних і більшості центральних областей України невеликий сніг та мокрий сніг (вночі в Карпатах помірний сніг), вночі в південно-східній частині дощ та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу; на решті територій без суттєвих опадів, повідомив Укргідрометцентр.

В Україні, крім південних, Дніпропетровської та Кіровоградської областей, на дорогах ожеледиця.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південній частині 1-6° тепла; на високогір’ї Карпат протягом доби 5-10° морозу.

У Києві в ніч на неділю без суттєвих опадів, удень 12 січня невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.

У ніч на понеділок, 13 січня, в Україні місцями невеликий сніг, вдень без опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, у південній частині вночі близько 0°, вдень 0-5° тепла.

На дорогах місцями ожеледиця.

У Києві в ніч на понеділок місцями невеликий сніг, удень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.


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