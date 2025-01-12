Масована атака дронів: Повітряні Сили збили 60 ударних БПЛА

У ніч на 12 січня 2025 року російські війська здійснили масштабну атаку на Україну, використовуючи 94 безпілотники типу «Shahed» та дрони-імітатори різних типів. Атаки здійснювалися з напрямків Міллерово, Орла, Брянська та Курська.

Відбиття повітряного нападу забезпечували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та інші підрозділи Сил оборони України.

За даними Командування Повітряних Сил, станом на 09:00 вдалося знищити 60 ударних дронів типу «Shahed» та інших безпілотників у низці областей України, зокрема в Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій та Донецькій.

Через падіння уламків збитих дронів зафіксовано пошкодження житлових будинків у Харківській, Сумській та Полтавській областях. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.

Також було зафіксовано втрату локацій 34 дронів-імітаторів противника, що не завдали жодної шкоди.