У Польщі зростає розчарування українськими громадянами – FT

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш виключив, що Польща відправить війська в Україну для зміцнення потенційного перемир’я, пише Financial Times.

«Коли з’явиться мирний план, ми обговоримо його, але прикордонні держави не повинні жодним чином з’являтися зі своїми військами в Україні, тому що я вважаю, що в рамках НАТО має бути більший розподіл тягаря і диверсифікація», – сказав він.

Незважаючи на те, що Польща є вірним союзником України в її захисті від Росії, їхні відносини були напружені через історичні образи, дешевий експорт української сільськогосподарської продукції та зростаюче розчарування українськими громадянами, які залишили свою країну.

«Звичайно, в польському суспільстві є втома, і це зрозуміло, особливо коли люди тут бачать молодих українських чоловіків, які їздять на нових автомобілях або зупиняються в п’ятизіркових готелях», – сказав він.

Іншою нещодавньою точкою тертя стала відмова Польщі надати Україні залишки літаків МіГ-29, які, за словами Варшави, все ще потрібні їй для забезпечення власної безпеки.

«З одного боку, я розумію президента [Володимира] Зеленського, тому що це його роль – завжди вимагати більшої допомоги, – сказав Косіняк-Камиш. «Але я думаю, що він і Україна повинні також пам’ятати, що коли інші надсилали лише каски, ми надсилали танки».