Політика

Корейська розвідка підтвердила, що українські військові взяли в полон двох солдатів із КНДР
12 Січня 2025 08:44
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Кватирка камери для утримання військовополонених / Фото @V_Zelenskiy_official
Кватирка камери для утримання військовополонених / Фото @V_Zelenskiy_official

У заяві південнокорейської розвідки йдеться, що відомство «підтверджує, що українські військові взяли в полон двох північнокорейських солдатів 9 січня на Курському полі бою в Росії», передає Yonhap News.

Розвідка також повідомила, що один із захоплених солдатів розповів на допиті, що пройшов військовий вишкіл у російських військах після прибуття туди в листопаді: «Спочатку він вважав, що його відправили на навчання, а після прибуття в Росію зрозумів, що його направили на службу». Солдат сказав, що північнокорейські війська зазнали «значних втрат у бою».

За даними розвідки Сеула, один із бійців «пробув без їжі та води 4-5 днів, перш ніж був узятий у полон».

«Ми продовжуватимемо обмінюватися інформацією, що стосується північнокорейських полонених, у тісній співпраці з розвідувальними органами України», – заявили в корейській розвідці, додавши, що поранені солдати не перебувають у критичному стані.

Про те, що українські військові захопили в Курській області, частково окупованій ЗСУ, у полон двох північнокорейських солдатів, повідомив напередодні Володимир Зеленський. Він також опублікував їхні фото.


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