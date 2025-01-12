Економіка

Наступного тижня ЄС почне обговорення нового пакета антиросійських санкцій
12 Січня 2025 08:58
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Ілюстративне фото / Фото EP
Ілюстративне фото / Фото EP

У вівторок, 14 січня, Єврокомісія почне консультації з членами ЄС щодо 16-го пакета санкцій проти Росії, повідомляє польська радіостанція RMF.

Під час обговорень посли країн ЄС представлять свої пропозиції, а також застереження, пов’язані з черговим пакетом санкцій. Після консультацій Єврокомісія зможе представити проект санкцій, який потім мають схвалити всі країни-члени ЄС.

Як зазначає RMF, Польща, яка головує в Раді ЄС з 1 січня, хоче, щоб новий пакет санкцій ухвалили у третю річницю російського вторгнення в Україну – 24 лютого 2025 року.


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