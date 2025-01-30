Зеленський відреагував на удар РФ по багатоповерхівці в Сумах, де загинули четверо людей (відео)

Уночі 30 січня російські війська завдали удару безпілотниками по житловій багатоповерхівці в Сумах, четверо людей загинули. Серед постраждалих – дитина. Тривають рятувальні роботи.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Ще дев’ятеро людей поранені, зокрема дитина. На місці ще тривають рятувальні роботи, продовжується розбір завалів, надається допомога людям.

“Жахлива трагедія, жахливий російський злочин. Дуже важливо, щоб світ не робив пауз у тиску на Росію за цей терор. І я вдячний усім лідерам, які висловлюються на підтримку України, українців”, – написав Зеленський.