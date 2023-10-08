Зеленський відреагував на смерть Ніни Матвієнко

Із українцями назавжди залишиться неперевершений автентичний і справді магічний голос народної артистки України Ніни Матвієнко, зазначив у соцмережі президент Володимир Зеленський, коментуючи смерть видатної артистки.

«Сьогодні від нас пішла справді народна артистка України. В усіх сенсах цього слова. Ніна Митрофанівна Матвієнко. Овації її унікальному співу лунали в залах по всій Україні, у США, Канаді, Франції, Польщі, Південній Кореї, Мексиці, у країнах Латинської Америки та багатьох інших місцях планети», – зазначив глава держави.

Він зауважив, що «з українцями назавжди залишаться її неперевершений автентичний і справді магічний голос, її народні ліричні та обрядові пісні».

«Колядки, щедрівки, веснянки, купальські, жниварські й обжинкові, весільні пісні та колискові у її виконанні. Її «Чарівна скрипка», «Дикі гуси», «Квітка-душа»… Все це житиме вічно в нашій культурі, нашій музиці, нашій пам’яті. Мої щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам’ять!» – написав Зеленський.