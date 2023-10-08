Суспільство

Зеленський відреагував на смерть Ніни Матвієнко

8 Жовтня 2023 17:14
читать на русском →
зеленський

Із українцями назавжди залишиться неперевершений автентичний і справді магічний голос народної артистки України Ніни Матвієнко, зазначив у соцмережі президент Володимир Зеленський, коментуючи смерть видатної артистки.

«Сьогодні від нас пішла справді народна артистка України. В усіх сенсах цього слова. Ніна Митрофанівна Матвієнко. Овації її унікальному співу лунали в залах по всій Україні, у США, Канаді, Франції, Польщі, Південній Кореї, Мексиці, у країнах Латинської Америки та багатьох інших місцях планети», – зазначив глава держави.

Він зауважив, що «з українцями назавжди залишаться її неперевершений автентичний і справді магічний голос, її народні ліричні та обрядові пісні».

«Колядки, щедрівки, веснянки, купальські, жниварські й обжинкові, весільні пісні та колискові у її виконанні. Її «Чарівна скрипка», «Дикі гуси», «Квітка-душа»… Все це житиме вічно в нашій культурі, нашій музиці, нашій пам’яті. Мої щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам’ять!» – написав Зеленський.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
8 Жовтня 2023 17:38

Зеленський провів екстрену телефонну розмову з Нетаньягу
8 Жовтня 2023 16:16

У Фельдман Екопарку потравили тварин
8 Жовтня 2023 15:59

КНДР різко наростила залізничні перевезення до РФ
8 Жовтня 2023 15:04

Ізраїль офіційно оголосив, що країна перебуває у стані війни
8 Жовтня 2023 14:46

В Ізраїлі загинули двоє громадян України
Останні новини
усі новини

Думки

Дмитро ЯРОШ

Бажаю Ізраїлю перемоги
Віталій ПОРТНИКОВ

Допомога США Україні
Павло КАЗАРІН

Не програти війну: чому травма 2019 року живе й надалі
Ігор ЧЕРНЯК

На війні чи ні?
Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
Павло КАЗАРІН

Тил забув про війну
усі думки