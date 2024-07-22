Зеленський відреагував на рішення Байдена вийти із президентських перегонів

Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення президента США Джо Байдена вийти із президентських перегонів.

Зеленський висловив вдячність Байдену за його непохитну підтримку боротьби України за свободу та зазначив що двопартійна підтримка США, була і залишається критично важливою для України.

“За останні роки було ухвалено багато сильних рішень, і вони запам’ятаються як сміливі кроки, зроблені президентом Байденом у відповідь на складні часи”, – написав український президент.

Він також підкреслив, що Байден підтримував Україну в найдраматичніший момент, допомагаючи не допустити окупації країни Путіним, та продовжував підтримувати протягом усієї війни.

“Ми поважаємо сьогоднішнє жорстке, але сильне рішення. Ми завжди будемо вдячні за лідерство президента Байдена”, – йдеться у повідомленні Зеленського.

Наприкінці свого допису президент України додав, що поточна ситуація в Україні та Європі залишається складною, і висловив надію на те, що сильне лідерство США продовжить запобігати успіхам російської агресії та змусить агресора понести відповідальність.

21 липня президент США Джо Байден оголосив про зняття своєї кандидатури з президентських виборів та запропонував демократам підтримати чинну віце-президентку Камалу Гарріс кандидатом.