Політика

Зеленський відправив дружину до Південної Кореї

16 Травня 2023 14:53
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корея, зеленська

Перша леді України Олена Зеленська зустрілася з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем у вівторок у Сеулі і закликала до “радикальнішої” підтримки України в боротьбі проти Росії.

Зеленська, зокрема, попросила нелетальну військову допомогу у вигляді міношукачів, повідомляє агентство Reuters. Вона також порушила питання про можливий візит Юна до України, заявивши, що візит буде “дуже корисним”, а Україна “завжди чекає на своїх друзів”.

“Такий візит дуже підтримав би українців, бо це спосіб розділити з нами нашу конфронтацію принаймні на один день нашого життя”, – повідомила Зеленська.

До цього часу Південна Корея надавала лише гуманітарну та економічну допомогу Україні, проте на початку травня президент Юн Сок Йоль, який був тоді з візитом до США, на питання щодо можливості постачання зброї Києву відповів, що цей варіант розглядається.

Сьогодні президент висловив “підтримку та солідарність народу Південної Кореї з Україною, а також найглибші співчуття сім’ям загиблих”, йдеться у повідомленні його офісу.

“Ні за яких обставин не можна допускати застосування сили та нелюдських дій, які завдають жахливої шкоди безневинним життям, особливо жінкам та дітям”, – зазначив президент.


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