Зеленський відкинув пропозицію Путіна щодо переговорів у Москві

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю ABC News знову відмовився від пропозиції президента Росії Володимира Путіна приїхати до Москви для переговорів про мир.

«Він може приїхати до Києва, – сказав Зеленський. – Я не можу поїхати до Москви, коли моя країна щодня зазнає ракетних обстрілів і атак. Я не можу їхати в столицю цього терориста».

Український президент наголосив, що насправді Путін не прагне зустрічі, адже продовжує війну проти України.

Напередодні після візиту до Китаю Путін заявив, що якщо Зеленський готовий, то «хай приїжджає в Москву». Відповідь Зеленський дав наступного дня у Парижі, де перебував на саміті «коаліції охочих». Він зауважив, що запрошення до Москви більше схоже на бажання уникнути зустрічі. Водночас він додав, що сама поява розмов про переговори може бути позитивним сигналом, хоча доказів прагнення Росії завершити війну немає.

У п’ятницю у Владивостоці Путін повторив, що Москва є єдиним можливим майданчиком для переговорів. Він запевнив, що Росія гарантує умови роботи та безпеку, і знову заявив, що найкраще місце для зустрічі – це Москва.