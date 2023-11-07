Політика

Зеленський відклав свій візит до Ізраїлю, – ЗМІ

7 Листопада 2023 16:03
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ізраїль, зеленський

Президент України Володимир Зеленський відклав візит до Ізраїлю на невизначений термін. Раніше ЗМІ писали, що підготовка до поїздки перебуває на завершальній стадії.

Про те, що Зеленський не відвідає Ізраїль цього тижня, повідомило місцеве видання The Times of Israel.

Згідно з повідомленням, Зеленський вирішив відкласти візит, імовірно, через витік інформації про плани президента відвідати Ізраїль.

Ізраїльські дипломатичні джерела кажуть, що очікується, що він все ще здійснить поїздку, але дати наразі немає.

“Якщо президент Зеленський приїде, його зустрінуть з розпростертими обіймами”, — заявив співбесідник видання.


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