Зеленський уперше оприлюднив кількість загиблих військових

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна за два роки війни втратила 31 тисячу військових загиблими.
Цифри поранених і зниклих безвісти він не назвав.
Зазначимо, що цифра втрат з боку України названа вперше.
Ця цифра не включає зниклих безвісти.
На жаль, більшість із них є загиблими, але як показав останній обмін двоє з нього були в списках зниклих і про їх долю не було нічого відомо аж до самого обміну.
“Кожен боєць, кожна доля – має бути найбільшою цінністю для держави. Тому кожна втрата для нас є болючою і значною”, – сказав Зеленський.
Росія, за даними українського президента, за той самий період втратила 180 тисяч військових.