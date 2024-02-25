Суспільство

Зеленський уперше оприлюднив кількість загиблих військових

25 Лютого 2024 17:46
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війна, зеленський, загиблі
Жінка біля імпровізованого меморіалу з прапорами, на яких нанесені імена загиблих воїнів. Майдан Незалежності в Києві / Фото Reuters

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна за два роки війни втратила 31 тисячу військових загиблими.

Цифри поранених і зниклих безвісти він не назвав.

Зазначимо, що цифра втрат з боку України названа вперше.

Ця цифра не включає зниклих безвісти.

На жаль, більшість із них є загиблими, але як показав останній обмін двоє з нього були в списках зниклих і про їх долю не було нічого відомо аж до самого обміну.

“Кожен боєць, кожна доля – має бути найбільшою цінністю для держави. Тому кожна втрата для нас є болючою і значною”, – сказав Зеленський.

Росія, за даними українського президента, за той самий період втратила 180 тисяч військових.


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