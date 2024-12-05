Політика

Зеленський у розмові з Рютте наголосив на важливості запрошення України до НАТО
5 Грудня 2024 17:47
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зеленський, нато
Президент України Володимир Зеленський / Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Під час розмови президент подякував генсеку за проведення засідання Ради Україна – НАТО та  наголосив на важливості запрошення України до Альянсу.

“Я наголосив на важливості запрошення України до НАТО та забезпечення своєчасного підсилення наших бойових бригад боєприпасами, озброєнням і військовою технікою, а також на необхідності зміцнення оборони України у зимовий період проти російського повітряного терору”, – повідомив Зеленський.

Президент також наголосив, що підтримка України має вирішальне значення не лише для нашої країни, а й для всіх партнерів у Європі, оскільки безпека одного є основою безпеки всіх.


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