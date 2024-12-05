Зеленський у розмові з Рютте наголосив на важливості запрошення України до НАТО

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Під час розмови президент подякував генсеку за проведення засідання Ради Україна – НАТО та наголосив на важливості запрошення України до Альянсу.

“Я наголосив на важливості запрошення України до НАТО та забезпечення своєчасного підсилення наших бойових бригад боєприпасами, озброєнням і військовою технікою, а також на необхідності зміцнення оборони України у зимовий період проти російського повітряного терору”, – повідомив Зеленський.

Президент також наголосив, що підтримка України має вирішальне значення не лише для нашої країни, а й для всіх партнерів у Європі, оскільки безпека одного є основою безпеки всіх.