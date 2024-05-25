Зеленський: У нас найбільш неадекватний ворог, якого можна було уявити за 100 років

Володимир Зеленський дав інтерв’ю журналістам із Центральної Азії.

Інтерв’ю відбулося в Харкові в будівлі друкарні “Фактор-друк”, зруйнованої напередодні ракетою С-300, тут загинуло семеро людей, понад 20 було поранено.

– Чим зумовлене рішення зараз дати інтерв’ю журналістам із Центральної Азії?

– Я не хочу нікого лякати, я думаю, той, хто поінформований, попереджений, той сильніший. І тому я вважаю, що все, що вони роблять і кажуть, що, наприклад, “ми дружимо з Казахстаном, Узбекистаном, Киргизстаном, це наші брати”… це все брехня. Повірте, що це буде за одну секунду… Спочатку буде окупація чогось, особливо якщо там є росіяни… Де є за що зачепитися! Я не кажу, що мають бути гоніння на ті чи інші меншини або спільноти, які є на території ваших країн. Але все закінчиться тим, що їм потрібна просто причина.

– Потім – окупація якогось району. Скажеш, що ми просто заспокоюємо, просто допомагаємо… А кінець зрозумілий. Якщо ви, ваші люди, чинитимете опір стати частиною Росії, неминуче на вас чекають повномасштабне вторгнення, смерті і війна.

– Я якось в одному інтерв’ю говорив – не про всі ваші країни – я говорив про Казахстан, отримуючи різну інформацію від розвідок, що ми отримуємо різну інформацію, розуміючи, що під ударом насамперед стоять балтійські країни: Естонія, Литва, Латвія… Ми про це говорили нашим партнерам усім. Тому що на них можна спробувати реакцію НАТО на вторгнення або незаконний перетин кордонів цих країн з боку Росії. На них можна перевірити.

– Учора чи позавчора, здається, це вже сталося. Вони відсували буї, перетин був морських кордонів… І тому (трохи повернуся назад) реакції ніякої не було, тому що країни НАТО дуже, дуже обережні. А Росії це і треба: показати силу. Так от інформацію ми отримували, що серед їхніх пріоритетів – це балтійські країни, це Молдова, це Казахстан. Це найближчі цілі Російської Федерації.

– У нас найбільш неадекватний ворог, якого можна було уявити за 100 років. Я знаю, що дружба між нами – країнами Центральної Азії – посилить Україну, будь-яку з країн це точно посилить. Але що скаже Путін? Уявіть собі. Я б дуже хотів, щоб у нас було більше зустрічей, був діалог на рівні лідерів країн. Люди завжди домовляться, і я в цьому абсолютно впевнений.