Зеленський у Копенгагені обговорив із прем’єром Норвегії посилення ППО та ініціативу PURL

Під час саміту Європейської політичної спільноти у Копенгагені Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, повідомляє Офіс Президента України.

Глава держави подякував Норвегії за всебічну підтримку та допомогу на суму 8,5 млрд доларів, надану Україні від початку року. Лідери обговорили подальшу оборонну співпрацю, зокрема посилення протиповітряної оборони та фінансування виробництва українських дронів.

Окрему увагу сторони приділили загрозам з боку Росії. Президент і прем’єр обмінялися думками щодо порушень повітряного простору дронами у Норвегії, Польщі, Данії, Румунії та Естонії. У цьому контексті Зеленський відзначив ініціативу ЄС «Стіна дронів» і підтвердив готовність України ділитися досвідом боротьби з російськими атаками.

Реклама

Реклама

Також було обговорено реалізацію ініціативи PURL, спрямованої на закупівлю озброєнь у США коштом міжнародних партнерів. Президент подякував Норвегії за внесок у розмірі 150 млн доларів і підкреслив, що ця країна стала однією з перших учасниць програми.

Крім того, сторони розглянули питання енергетичної підтримки України. Зеленський висловив вдячність за виділення 100 млн доларів на імпорт газу.