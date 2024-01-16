Політика

Зеленський у Давосі зустрівся з Блінкеном: обговорили подальшу оборонну співпрацю між державами

16 Січня 2024 14:57
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зеленський, сша

Президент Володимир Зеленський 16 січня на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі провів зустріч з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

“Обговорили подальшу оборонну співпрацю між Україною та Сполученими Штатами. Протиповітряна оборона та далекобійні спроможності є особливо важливими для нашої держави”, — зазначив Зеленський.

Президент висловив вдячність очільнику Білого дому Джо Байдену, Конгресу США та американському народу “за незмінну й потужну допомогу Україні”.

Раніше 16 січня Зеленський розпочав роботу на форумі в Давосі зі зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Форум у Давосі

Понад 100 глав держав і урядів зібралися у Давосі на 54-ті щорічні збори Всесвітнього економічного форуму. Загальна тема заходу — “Відновлення довіри”. Програма складатиметься з чотирьох пріоритетів:

  • “Досягнення безпеки та співпраці в розколотому світі”;
  • “Створення зростання та робочих місць для нової ери”;
  • “Штучний інтелект як рушійна сила економіки та суспільства”;
  • “Довгострокова стратегія щодо клімату, природи та енергії”.

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