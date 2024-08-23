Зеленський та прем’єр Індії вшанували пам’ять загиблих під час війни українських дітей

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді у Києві вшанували пам’ять українських дітей, яких було вбито під час війни.

Про це глава Української держави повідомив у Телеграмі.

«Разом із прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді вшанували пам’ять дітей, життя яких забрала російська агресія. Діти кожної країни заслуговують на безпеку. Ми повинні зробити її можливою», – зазначив Зеленський.

Лідери України та Індії відвідали створений Національним музеєм історії України у Другій світовій війні Мартиролог дітей, загиблих у період повномасштабної російсько-української війни, і вшанували їх пам’ять.